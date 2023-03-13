Сапроненкова (Зайцева) Афонасия
Место рожденияд. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1899
Дата смерти18.04.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Зайцевъ Иванъ
Мать: не указана
д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ
д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1923
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ
д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сапроненков Владимир
Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ
д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1928
Дочь: Фурсова Зоя
Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ
Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сапроненков Жорж
Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ
д. Малиновка Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапроненковъ Степанъ
Смерть
18.04.1959
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область