Сапроненкова (Зайцева) Афонасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова (Зайцева) Афонасия

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Место рождения

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

18.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Зайцевъ Иванъ

Мать: не указана

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ

д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1923

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ

д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сапроненков Владимир

Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ

д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1928

Дочь: Фурсова Зоя

Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ

Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Рождение ребёнка
1930

Сын: Сапроненков Жорж

Отец ребёнка: Сапроненковъ Степанъ

д. Малиновка Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапроненковъ Степанъ

Смерть
18.04.1959
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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