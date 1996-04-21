Фурсова (Сапроненкова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Сапроненкова) Зоя

Фурсова (Сапроненкова) Зоя

Место рождения

Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка

Дата рождения

10.05.1928

Дата смерти

21.04.1996

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928

Отец: Сапроненковъ Степанъ

Мать: Сапроненкова Афонасия

Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Рождение ребёнка
10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Анатолий

Приморский край, мыс Лазарев
Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Анатолий

Магаданская область, п. Палатка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Анатолий

Смерть
21.04.1996
Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close