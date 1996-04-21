Фурсова (Сапроненкова) Зоя
Место рожденияСмоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Дата рождения10.05.1928
Дата смерти21.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928
Отец: Сапроненковъ Степанъ
Мать: Сапроненкова Афонасия
Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Рождение ребёнка
10.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсов Анатолий
Приморский край, мыс Лазарев
Рождение ребёнка
07.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсов Анатолий
Магаданская область, п. Палатка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурсов Анатолий
Смерть
21.04.1996
Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область