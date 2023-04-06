Фурсов Анатолий
Место рождения
Дата рождения10.09.1928
Дата смерти01.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: Фурсовъ Александръ
Мать: Фурсова Анастасія
Рождение ребёнка
10.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсова Зоя
Приморский край, мыс Лазарев
Рождение ребёнка
07.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсова Зоя
Магаданская область, п. Палатка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Зоя
Смерть
01.08.1983
с. Бгучаны Красноярский край