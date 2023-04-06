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Фурсов Анатолий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

01.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: Фурсовъ Александръ

Мать: Фурсова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова Зоя

Приморский край, мыс Лазарев
Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова Зоя

Магаданская область, п. Палатка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Зоя

Смерть
01.08.1983
с. Бгучаны Красноярский край
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