Сапроненковъ Степанъ
Место рожденияд. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1897
Дата смерти12.11.1965
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Сапроненковъ Андрей
Мать: не указана
д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия
д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1923
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия
д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сапроненков Владимир
Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия
д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1928
Дочь: Фурсова Зоя
Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия
Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сапроненков Жорж
Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия
д. Малиновка Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапроненкова Афонасия
Смерть
12.11.1965
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область