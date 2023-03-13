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Сапроненковъ Степанъ

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Место рождения

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

12.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Сапроненковъ Андрей

Мать: не указана

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия

д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1923

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия

д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сапроненков Владимир

Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия

д. Малиновка Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1928

Дочь: Фурсова Зоя

Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия

Смоленская область, Починковский район, д. Малиновка
Рождение ребёнка
1930

Сын: Сапроненков Жорж

Мать ребёнка: Сапроненкова Афонасия

д. Малиновка Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапроненкова Афонасия

Смерть
12.11.1965
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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