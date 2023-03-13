Зайцевъ Иванъ
Место рожденияд. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сапроненкова Афонасия
Мать ребёнка: не указана
д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана