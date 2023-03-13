Зайцевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевъ Иванъ

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Место рождения

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сапроненкова Афонасия

Мать ребёнка: не указана

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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