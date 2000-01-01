Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Леонтьев Ефтефей
Мать: Леонтьева ?
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сухоруков Павел Калинович
Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев
Рождение ребёнка
22.09.1766
Дочь: Настасья дочь
Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев
д. Марьино Жуковская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сухоруков Дмитрий Калинович
Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно