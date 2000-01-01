Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Леонтьев Ефтефей

Мать: Леонтьева ?

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сухоруков Иван Калинович

Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сухоруков Пётр Калинович

Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сухоруков Павел Калинович

Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев

Рождение ребёнка
22.09.1766

Дочь: Настасья дочь

Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев

д. Марьино Жуковская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сухоруков Дмитрий Калинович

Отец ребёнка: Сухоруков Калина Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Калина Васильев

Смерть
Неизвестно
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