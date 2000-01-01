Леонтьев Ефтефей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Ефтефей

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Место рождения

Тобольская губерния Туригнски уезд Жуковская волость деревня Ленская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния Туригнски уезд Жуковская волость деревня Ленская
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Сухорукова Матрёна дочь

Мать ребёнка: Леонтьева ?

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева ?

Смерть
Неизвестно
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