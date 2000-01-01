Леонтьев Ефтефей
Место рожденияТобольская губерния Туригнски уезд Жуковская волость деревня Ленская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния Туригнски уезд Жуковская волость деревня Ленская
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Сухорукова Матрёна дочь
Мать ребёнка: Леонтьева ?
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева ?
Смерть
Неизвестно