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Сухоруков Калина Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Сухоруков Василий сын

Мать: Сухорукова Ефимья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1761

Сын: Сухоруков Иван Калинович

Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сухоруков Пётр Калинович

Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сухоруков Павел Калинович

Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Рождение ребёнка
22.09.1766

Дочь: (Сухорукова) Настасья дочь

Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сухоруков Дмитрий Калинович

Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Смерть
Неизвестно

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