Сухоруков Калина Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Сухоруков Василий сын
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сухоруков Павел Калинович
Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь
Рождение ребёнка
22.09.1766
Дочь: (Сухорукова) Настасья дочь
Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сухоруков Дмитрий Калинович
Мать ребёнка: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь
Смерть
Неизвестно