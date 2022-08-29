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Сухоруков Иван Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сухоруков Калина Васильев

Мать: Сухорукова (Леонтьева) Матрёна дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сухорукова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Сухорукова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Сухорукова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сухорукова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Сухорукова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Смерть
Неизвестно

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