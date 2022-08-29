Сухоруков Иван Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сухорукова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Сухорукова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Сухорукова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сухорукова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Сухорукова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь
Смерть
Неизвестно