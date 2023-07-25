Рева (Коротина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева (Коротина) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1875

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1875

Отец: Коротя Василий Иванович

Мать: Коротя Евдокия Калениковна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
18.04.1895

Сын: Рева Иван Семенович

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Рева Петр Семенович

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рева Алексий Семенович

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рева Власий Семенович

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивга Семеновна

Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рева Семен Владимирович

Смерть
1967