Рева (Коротина) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1875
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1875
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Васса Семеновна
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
18.04.1895
Сын: Рева Иван Семенович
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Рева Петр Семенович
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивга Семеновна
Отец ребёнка: Рева Семен Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967