Коротя Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Коротя Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коротя Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Рева Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротин Евтимий Васильевич
Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно