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Коротя Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Коротя Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коротя Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Коротя Иван Васильевич

Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна

Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Рева Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Евтимий Васильевич

Мать ребёнка: Коротя Евдокия Калениковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротя Евдокия Калениковна

Смерть
Неизвестно