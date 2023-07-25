Коротя Евдокия Калениковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Каленик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коротя Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Рева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротин Евтимий Васильевич
Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно