Коротя Евдокия Калениковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротя Евдокия Калениковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Каленик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коротя Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Коротя Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Рева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Евтимий Васильевич

Отец ребёнка: Коротя Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротя Василий Иванович

Смерть
Неизвестно