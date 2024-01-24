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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1915

Отец: не указан

Мать: Ступницкая *

Рождение ребёнка
17.12.1933

Сын: Сидоренко Николай Иванович

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сидоренко Нинна Ивановна

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Сидоренко Петр Иванович

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Сидоренко Василий Иванович

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Сидоренко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
07.02.1950

Сын: Сидоренко Сергей Ивановна

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Сидоренко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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