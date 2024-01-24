Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1915
Отец: не указан
Мать: Ступницкая *
Рождение ребёнка
17.12.1933
Сын: Сидоренко Николай Иванович
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сидоренко Нинна Ивановна
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Сидоренко Василий Иванович
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Сидоренко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
07.02.1950
Сын: Сидоренко Сергей Ивановна
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Сидоренко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно