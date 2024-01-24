Сидоренко Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1933
Сын: Сидоренко Николай Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сидоренко Нинна Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Сидоренко Василий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Сидоренко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1950
Сын: Сидоренко Сергей Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Сидоренко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно