Сидоренко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1933

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1933

Отец: Сидоренко Иван Савельевич

Мать: Ирина Ивановна

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