Сидоренко Сергей Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1950
Отец: Сидоренко Иван Савельевич
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1978
Дочь: Сидоренко Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Загороднюк Наталья Степановна
Рождение ребёнка
25.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загороднюк Наталья Степановна