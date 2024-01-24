Сидоренко Сергей Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Сергей Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1950

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1950

Отец: Сидоренко Иван Савельевич

Мать: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1978

Дочь: Сидоренко Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Загороднюк Наталья Степановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
25.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загороднюк Наталья Степановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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