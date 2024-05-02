Каликина (Гуселетова) Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти14.06.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заозёрнова (Каликина) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Георгий (Егор) Алексеевич
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каликина) Василиса (Васса) Алексеевна
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Бракосочетание
08.01.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Таинство совершали: священник Евфимий Никольский, дьячок Дмитрий Лавров и пономарь Николай Россов. Поручители по жениху: жители де... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1864
Дочь: (Каликина) Степанида (Стефанида) Алексеевна
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1870
Сын: Каликин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович
Смерть
14.06.1919
Умерла от старости. Возраст на момент смерти указан 80 лет.
Похороны
16.06.1919
Похоронена на сельском кладбище.