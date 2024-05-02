Каликина (Гуселетова) Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина (Гуселетова) Агафья Тимофеевна

Место рождения

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

14.06.1919

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заозёрнова (Каликина) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Георгий (Егор) Алексеевич

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каликина) Василиса (Васса) Алексеевна

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.01.1864

Муж: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Таинство совершали: священник Евфимий Никольский, дьячок Дмитрий Лавров и пономарь Николай Россов. Поручители по жениху: жители де... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1864

Дочь: (Каликина) Степанида (Стефанида) Алексеевна

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.04.1870

Сын: Каликин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Каликин Алексей Михайлович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.06.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла от старости. Возраст на момент смерти указан 80 лет.
Похороны
16.06.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена на сельском кладбище.

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