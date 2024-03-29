(Каликина) Василиса (Васса) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каликина) Василиса (Васса) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каликин Алексей Михайлович

Мать: Каликина (Гуселетова) Агафья Тимофеевна

Восприемник
24.03.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, запасного солдата из крестьян Каликина Егора Алексеевича (кем доводится выясняется) и жены его Каликиной Прасковьи Григорьевны, Дарье. Крещен... Показать все
Восприемник
08.09.1897
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, уволенному в запас армии из крестьян, Каликина Дмитрия Прокопьевича и жены его Каликиной Матрёны Степановны, Якову. Крещение проходило в церкви... Показать все
Смерть
Неизвестно

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