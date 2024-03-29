(Каликина) Василиса (Васса) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
24.03.1894
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, запасного солдата из крестьян Каликина Егора Алексеевича (кем доводится выясняется) и жены его Каликиной Прасковьи Григорьевны, Дарье. Крещен... Показать все
Восприемник
08.09.1897
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, уволенному в запас армии из крестьян, Каликина Дмитрия Прокопьевича и жены его Каликиной Матрёны Степановны, Якову. Крещение проходило в церкви... Показать все
Смерть
Неизвестно