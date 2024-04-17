(Каликина) Степанида (Стефанида) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каликина) Степанида (Стефанида) Алексеевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1864

Отец: Каликин Алексей Михайлович

Мать: Каликина (Гуселетова) Агафья Тимофеевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
29.11.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Евфим Никольский, пономарь Николай Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Федосей Парфёнович Каликин ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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