(Каликина) Степанида (Стефанида) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1864
Крещение
29.11.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Евфим Никольский, пономарь Николай Россов. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Федосей Парфёнович Каликин ... Показать все
Смерть
Неизвестно