Ловчикова Софья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова Софья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1834

Сын: Ловчиков Панфил Терентьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Терентий Иванович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-11-1207, л.46об
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Фёкла Терентиевна

Отец ребёнка: Ловчиков Терентий Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1838

Дочь: Матрона Терентиевна

Отец ребёнка: Ловчиков Терентий Иванович

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Терентий Иванович

Смерть
Неизвестно
Городище, город Оренбург, Оренбургская область