Ловчикова Софья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1834
Сын: Ловчиков Панфил Терентьевич
Отец ребёнка: Ловчиков Терентий Иванович
Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-11-1207, л.46об
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Фёкла Терентиевна
Отец ребёнка: Ловчиков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1838
Дочь: Матрона Терентиевна
Отец ребёнка: Ловчиков Терентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно