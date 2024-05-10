село Никольское, село Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Никольское

Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
348Никольская (Николка), стан. казач. Ор. в.при ррч. Крестовке и Наказке.4241217860959Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Городищенский
92. Никольская (Николка), станица казачья, при речке Крестовке, дворов 268, жителей 2003, церковь православная, 2 школы, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Оренбургский район
71722Никольскоесело51°41'с.ш.54°31'в.д.M-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, Сельское поселение Никольский сельсовет
53634440101с Никольскоесело
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