Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1845
Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович
Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шохин Семён Иванович
Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Неизвестно Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Неизвестно Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно