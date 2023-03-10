Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1845

Сын: Шохин Самуил Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шохин Семён Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Неизвестно Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Неизвестно Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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