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Шохин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шохин Михаил Фокеевич

Мать: Шохин Прасковья Неизвестно

Рождение ребёнка
15.08.1845

Сын: Шохин Самуил Иванович

Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шохин Семён Иванович

Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Неизвестно Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Неизвестно Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин Акулина Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
д.Ефимовка
Смерть
Неизвестно
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