Шохин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шохин Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
15.08.1845
Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно
МК с.Ефимовка, ц.Михайло-Архангельская, 1845. ОГАОО, ф.173, оп.11, д.1625
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шохин Семён Иванович
Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Неизвестно Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Неизвестно Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Шохин Акулина Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохин Акулина Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Ефимовка
Смерть
Неизвестно