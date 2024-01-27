Коробова (Бучнева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Бучнева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.02.1912

Дата смерти

07.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912

Отец: Бучнев Алексей Федотович

Мать: Бунева Прасковья Степановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Галина Федотьевна

Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Надежда Федотовна

Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Коробов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович

Россия
Смерть
07.04.1986
Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка
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