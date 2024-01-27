Коробова (Бучнева) Анастасия Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.02.1912
Дата смерти07.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Галина Федотьевна
Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Надежда Федотовна
Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Коробов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Коробов Федот Федосий Павлович
Россия
Смерть
07.04.1986
Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка