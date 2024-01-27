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Бучнев Алексей Федотович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Бучнев Buchnoff Федот Федорович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Коробова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Бучнев ?

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Бучнев ?

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Бучнев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
18.05.1925

Дочь: Аришина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна

Россия
Смерть
Около 1955
Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
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