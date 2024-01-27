Бучнев Алексей Федотович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Бучнев Buchnoff Федот Федорович
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Коробова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Бучнев ?
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Бучнев ?
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
18.05.1925
Дочь: Аришина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бунева Прасковья Степановна
Россия
Смерть
Около 1955
Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное