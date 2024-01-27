Коробов Федот Федосий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Федот Федосий Павлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Коробов Corboff Павел Ефимович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Анастасия Федотовна

Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Галина Федотьевна

Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Надежда Федотовна

Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Коробов Алексей Федотович

Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна

Россия
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ под Воронежем, красноармеец стрелок
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