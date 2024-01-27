Коробов Федот Федосий Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Коробов Corboff Павел Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Анастасия Федотовна
Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Галина Федотьевна
Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Надежда Федотовна
Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Коробов Алексей Федотович
Мать ребёнка: Коробова Анастасия Алексеевна
Россия
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ под Воронежем, красноармеец стрелок