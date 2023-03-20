Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Протопопов (ухтомский) Федор Иванович

Отец ребёнка: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Протопопов Василий Иванович

Отец ребёнка: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1769

Сын: Протопопов Семен Иванович

Отец ребёнка: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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