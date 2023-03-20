Варвара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Протопопов (ухтомский) Федор Иванович
Отец ребёнка: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Протопопов Василий Иванович
Отец ребёнка: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1769
Сын: Протопопов Семен Иванович
Отец ребёнка: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно