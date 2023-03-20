Протопопов (Ухтомский) Иоанн Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1720 и 1730
Дата смертиМежду 1771 и 1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Протопопов (ухтомский) Федор Иванович
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
1754
Сын: Протопопов Василий Иванович
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1769
Сын: Протопопов Семен Иванович
Мать ребёнка: Варвара Никитична
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 1771 и 1779