Протопопов (Ухтомский) Иоанн Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротопопов (Ухтомский) Иоанн Яковлевич

Протопопов (Ухтомский) Иоанн Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1720 и 1730

Дата смерти

Между 1771 и 1779

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Протопопов (ухтомский) Федор Иванович

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Рождение ребёнка
1754

Сын: Протопопов Василий Иванович

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1769

Сын: Протопопов Семен Иванович

Мать ребёнка: Варвара Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 1771 и 1779
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close