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Протопопов Семен Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Между 1766 и 1769

Дата смерти

22.09.1813

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1769

Отец: Протопопов (ухтомский) Иоанн Яковлевич

Мать: Варвара Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Протопопов Иван Семенович

Мать ребёнка: Протопопова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ловцова Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Протопопова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей, настоятель церкви
Смерть
22.09.1813
Москва, город федерального значения Москва
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