Протопопов Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1766 и 1769
Дата смерти22.09.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1769
Рождение ребёнка
1796
Сын: Протопопов Иван Семенович
Мать ребёнка: Протопопова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ловцова Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Протопопова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей, настоятель церкви
Смерть
22.09.1813