Кривопуск Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Кривопуск Иван Иванович
Бракосочетание
31.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кривопуск Анна Семёновна
Мать ребёнка: Кривопуск Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1807 ст.
Дочь: Кривопуск Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Кривопуск Феврония Васильевна
Смерть
Неизвестно