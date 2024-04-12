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Кривопуск Семён Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кривопуск Иван Иванович

Мать: Кривопуск Агафья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
31.10.1798 ст.

Жена: Кривопуск Феврония Васильевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кривопуск Анна Семёновна

Мать ребёнка: Кривопуск Феврония Васильевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1807 ст.

Дочь: Кривопуск Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Кривопуск Феврония Васильевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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