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Кривопуск Иван Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривопуск Семён Иванович

Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривопуск Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1786 ст.

Сын: Кривопуск Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривопуск Архип Иванович

Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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