Кривопуск Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1786 ст.
Сын: Кривопуск Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Кривопуск Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно