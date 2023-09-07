Кривопуск (Безкоровайная) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопуск (Безкоровайная) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривопуск Семён Иванович

Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривопуск Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1786 ст.

Сын: Кривопуск Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривопуск Архип Иванович

Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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