Кривопуск (Безкоровайная) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1786 ст.
Сын: Кривопуск Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кривопуск Иван Иванович
Смерть
Неизвестно