Бижка Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1825 ст.
Сын: Бижка Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бижка Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович
Смерть
До 1850