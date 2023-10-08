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Бижка Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бижка Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1825 ст.

Сын: Бижка Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бижка Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бижка Авраам Евдокимович

Отец ребёнка: Бижка Евдоким Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1850
Криски, Чернігівська область
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