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Устинья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1889

Сын: Бельков Егор Иванович

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Выдриха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бельков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пылёва Белькова Маряна Ивановна

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бельков Артамон Иванович

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бельков Федосей Иванович

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дмитриева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бельков Маркел Иванович

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Дмитриева Ульяна Ивановн

Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович

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