Устинья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1869
Отец: Лукьян
Рождение ребёнка
05.10.1889
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Выдриха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бельков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пылёва Белькова Маряна Ивановна
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дмитриева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Дмитриева Ульяна Ивановн
Отец ребёнка: Бельков Иван Клементович