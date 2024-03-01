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Бельков Маркел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бельков Иван Клементович

Мать: Устинья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белькова Полина Маркеловна

Мать ребёнка: Белькова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Василий Маркелович

Мать ребёнка: Белькова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белькова Вера Маркеловна

Мать ребёнка: Белькова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белькова Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Белькова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Федор Маркелович

Мать ребёнка: Белькова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белькова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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