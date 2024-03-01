Бельков Маркел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бельков Иван Клементович
Мать: Устинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Полина Маркеловна
Мать ребёнка: Белькова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельков Василий Маркелович
Мать ребёнка: Белькова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Вера Маркеловна
Мать ребёнка: Белькова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Белькова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белькова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белькова Пелагея
Смерть
Неизвестно