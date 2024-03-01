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Бельков Артамон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бельков Иван Клементович

Мать: Устинья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бельков Кирилл Артамонович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бельков Моисей Артамонович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бельков Федор Артамонович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бельков Ефим Артамонович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бельков Пётр Артамонович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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