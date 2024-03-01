Бельков Артамон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бельков Иван Клементович
Мать: Устинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бельков Кирилл Артамонович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бельков Моисей Артамонович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бельков Федор Артамонович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно