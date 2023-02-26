Голышева Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голышева Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1887 и 1900

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Купреенкова Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Голышев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Игоревская Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Голышев Фёдор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голышев Фёдор Степанович

Смерть
1942
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