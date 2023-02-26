Голышева Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1887 и 1900
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Купреенкова Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Голышев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Игоревская Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Голышев Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942