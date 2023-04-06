Голышев Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Голашев-Голышев Стефан (Степан)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Купреенкова Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Голышева Ефросинья Стефановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Игоревская Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Голышева Ефросинья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978