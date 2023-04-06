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Голышев Фёдор Степанович

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Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Голашев-Голышев Стефан (Степан)

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Купреенкова Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Голышева Ефросинья Стефановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Игоревская Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Голышева Ефросинья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голышева Ефросинья Стефановна

Смерть
1978
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