Купреенкова (Голышева) Юлия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупреенкова (Голышева) Юлия Федоровна

Купреенкова (Голышева) Юлия Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

16.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Голышев Фёдор Степанович

Мать: Голышева Ефросинья Стефановна

Рождение ребёнка
16.12.1939

Дочь: Матвеева Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Купреенков Петр Ильич

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Купреенков Петр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреенков Петр Ильич

Смерть
16.07.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close