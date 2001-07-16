Купреенкова (Голышева) Юлия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти16.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
16.12.1939
Дочь: Матвеева Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Купреенков Петр Ильич
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Купреенков Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2001