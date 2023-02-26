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Артемий Тихонов

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Место рождения

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

16.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Тихон

Мать: ?

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Соломония Артемова

Мать ребёнка: Матрона Николаева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гавриил Артемиев

Мать ребёнка: Матрона Николаева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Евдоким Артемов

Мать ребёнка: Матрона Николаева

Рождение ребёнка
11.12.1850

Дочь: Ульяния Артемова

Мать ребёнка: Матрона Николаева

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Мария Артемова

Мать ребёнка: Матрона Николаева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1854
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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