Артемий Тихонов
Место рожденияд.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1814
Дата смерти16.07.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Соломония Артемова
Мать ребёнка: Матрона Николаева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гавриил Артемиев
Мать ребёнка: Матрона Николаева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Евдоким Артемов
Мать ребёнка: Матрона Николаева
Рождение ребёнка
11.12.1850
Дочь: Ульяния Артемова
Мать ребёнка: Матрона Николаева
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Мария Артемова
Мать ребёнка: Матрона Николаева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1854
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.