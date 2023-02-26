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Спиридон Тихонов

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Место рождения

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Тихон

Мать: ?

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Марфа (Васса) Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1846

Дочь: Васса Спиридонова

Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1849

Дочь: Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мелания Спиридонова

Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова

Рождение ребёнка
28.01.1855

Сын: Лука Спиридонов

Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857

Дочь: Варвара Спиридонова

Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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