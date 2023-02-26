Спиридон Тихонов
Место рожденияд.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1823
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1842
Жена: Марфа (Васса) Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1846
Дочь: Васса Спиридонова
Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1849
Дочь: Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мелания Спиридонова
Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова
Рождение ребёнка
28.01.1855
Сын: Лука Спиридонов
Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857
Дочь: Варвара Спиридонова
Мать ребёнка: Марфа (Васса) Маркова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно