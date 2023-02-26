Ульяния Артемова
Место рожденияд.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.12.1850
Дата смерти16.01.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1850
Отец: Артемий Тихонов
Мать: Матрона Николаева
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.01.1853
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори