Ульяния Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Артемова

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Место рождения

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.12.1850

Дата смерти

16.01.1853

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

До 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1850

Отец: Артемий Тихонов

Мать: Матрона Николаева

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.01.1853
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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