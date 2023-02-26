Матрона Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Соломония Артемова

Отец ребёнка: Артемий Тихонов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гавриил Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Тихонов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Евдоким Артемов

Отец ребёнка: Артемий Тихонов

Рождение ребёнка
11.12.1850

Дочь: Ульяния Артемова

Отец ребёнка: Артемий Тихонов

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Мария Артемова

Отец ребёнка: Артемий Тихонов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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