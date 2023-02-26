Матрона Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Соломония Артемова
Отец ребёнка: Артемий Тихонов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гавриил Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Тихонов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Евдоким Артемов
Отец ребёнка: Артемий Тихонов
Рождение ребёнка
11.12.1850
Дочь: Ульяния Артемова
Отец ребёнка: Артемий Тихонов
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Мария Артемова
Отец ребёнка: Артемий Тихонов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно