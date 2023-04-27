von Rieneck Phillip II.
Место рожденияHanau, Hessen-Nassau, Tyskland
Дата рожденияОколо 1428
Дата смерти14.07.1497
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1428
Отец: Von Rieneck Thomas
Мать: Von Hanau Katharina
Hanau, Hessen-Nassau, Tyskland
Бракосочетание
1465
Жена: Von Rieneck Anna
Рождение ребёнка
1475
Дочь: Von Isenburg-Büdingen Amalie
Мать ребёнка: Von Rieneck Anna
Rieneck, Unterfranken, Bayern
Смерть
14.07.1497