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von Rieneck Phillip II.

Место рождения

Hanau, Hessen-Nassau, Tyskland

Дата рождения

Около 1428

Дата смерти

14.07.1497

Пол

Мужской

Отец

Около 1365 г.р.

Мать

1408 г.р.

Жена

Около 1435 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1428

Отец: Von Rieneck Thomas

Мать: Von Hanau Katharina

Hanau, Hessen-Nassau, Tyskland
Бракосочетание
1465

Жена: Von Rieneck Anna

Рождение ребёнка
1475

Дочь: Von Isenburg-Büdingen Amalie

Мать ребёнка: Von Rieneck Anna

Rieneck, Unterfranken, Bayern
Смерть
14.07.1497