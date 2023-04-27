von Rieneck (Von Wertheim) Anna
Место рожденияOf,Wertheim,Mosbach,Baden
Дата рожденияОколо 1435
Дата смерти14.06.1497
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1435
Отец: Von Wertheim Georg I.
Мать: Wertheim Anna von
Of,Wertheim,Mosbach,Baden
Бракосочетание
1465
Рождение ребёнка
1475
Дочь: Von Isenburg-Büdingen Amalie
Отец ребёнка: Von Rieneck Phillip II.
Rieneck, Unterfranken, Bayern
Смерть
14.06.1497