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von Rieneck (Von Wertheim) Anna

Место рождения

Of,Wertheim,Mosbach,Baden

Дата рождения

Около 1435

Дата смерти

14.06.1497

Пол

Женский

Отец

Около 1399 г.р.

Мать

Около 1395 г.р.

Муж

Около 1428 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1435

Отец: Von Wertheim Georg I.

Мать: Wertheim Anna von

Of,Wertheim,Mosbach,Baden
Бракосочетание
1465

Муж: Von Rieneck Phillip II.

Рождение ребёнка
1475

Дочь: Von Isenburg-Büdingen Amalie

Отец ребёнка: Von Rieneck Phillip II.

Rieneck, Unterfranken, Bayern
Смерть
14.06.1497
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