von Isenburg-Büdingen (von Rieneck) Amalie
Место рожденияRieneck, Unterfranken, Bayern
Дата рождения1475
Дата смерти1543
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1475
Отец: Von Rieneck Phillip II.
Мать: Von Rieneck Anna
Rieneck, Unterfranken, Bayern
Бракосочетание
17.11.1495
Рождение ребёнка
1508
Дочь: Von Ysenburg-Büdingen Elisabeth
Отец ребёнка: Von Isenburg-Büdingen-Kelsterbach Philipp
Ronneburg, Frankfurt, Hessen Deutschland(HRR)
Смерть
1543