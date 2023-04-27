von Isenburg-Büdingen (von Rieneck) Amalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Isenburg-Büdingen (von Rieneck) Amalie

Место рождения

Rieneck, Unterfranken, Bayern

Дата рождения

1475

Дата смерти

1543

Пол

Женский

Отец

Около 1428 г.р.

Мать

Около 1435 г.р.

Муж

1467 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1475

Отец: Von Rieneck Phillip II.

Мать: Von Rieneck Anna

Rieneck, Unterfranken, Bayern
Бракосочетание
17.11.1495

Муж: Von Isenburg-Büdingen-Kelsterbach Philipp

Рождение ребёнка
1508

Дочь: Von Ysenburg-Büdingen Elisabeth

Отец ребёнка: Von Isenburg-Büdingen-Kelsterbach Philipp

Ronneburg, Frankfurt, Hessen Deutschland(HRR)
Смерть
1543
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