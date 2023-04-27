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von Rieneck Thomas

Место рождения

Tannenfels, Pfalz, Bayern

Дата рождения

Около 1365

Дата смерти

08.02.1431

Пол

Мужской

Отец

1354 г.р.

Мать

Около 1328 г.р.

Жена

1408 г.р.

Дети

Около 1428 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1365

Отец: Rieneck Ludwig von

Мать: Sponheim-Bolanden Kunigunde

Tannenfels, Pfalz, Bayern
Бракосочетание
1421

Жена: Von Hanau Katharina

Рождение ребёнка
Около 1428

Сын: Von Rieneck Phillip II.

Мать ребёнка: Von Hanau Katharina

Hanau, Hessen-Nassau, Tyskland
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Rieneck
Смерть
08.02.1431
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