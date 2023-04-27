von Rieneck Thomas
Место рожденияTannenfels, Pfalz, Bayern
Дата рожденияОколо 1365
Дата смерти08.02.1431
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1365
Отец: Rieneck Ludwig von
Tannenfels, Pfalz, Bayern
Бракосочетание
1421
Жена: Von Hanau Katharina
Рождение ребёнка
Около 1428
Мать ребёнка: Von Hanau Katharina
Hanau, Hessen-Nassau, Tyskland
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Rieneck
Смерть
08.02.1431