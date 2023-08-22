(Горницына) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горницына) Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Горницына Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Горницын Алексей

Шарама, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Горницына Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Горницын Алексей

Шарама, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горницын Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Горницын Алексей

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горницын Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Горницын Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Горницын Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горницын Игнат Алексеевич

Отец ребёнка: Горницын Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горницын Алексей

Место жительства
Неизвестно
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
02.04.1919
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край