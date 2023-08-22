(Горницына) Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти02.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Горницына Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Горницын Алексей
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Горницына Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Горницын Алексей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горницын Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Горницын Алексей
Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горницын Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Горницын Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горницын Игнат Алексеевич
Отец ребёнка: Горницын Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горницын Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1919