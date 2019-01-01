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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3270Шараминская, дер.при рч. Шараме.2397247183Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1038. Шарома (Шароминская), деревня бывшая государственная, при речке Шароме, дворов 26, жителей 193, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) выс. Шараминский КордонНижне-Артинское общество3910Горнозаводские местеровыеПравославныеРусские9135
5) д. Русская Шарама (Нижняя Шарама), на р. ШарамеШараминское общество162627Бывшие государственныеПравославныеРусские1147
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Шарама (Русская, — Нижняя-), д. 45128120248русские185белорусы63Михайловскойр. Шарама511ст. Михайлов. зав. 175111111111111просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91899Шарамадеревня56°26'с.ш.59°02'в.д.O-40-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628104121д Шарамадеревня