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Горницын Николай Алексеевич

Место рождения

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горницын Алексей Сидорович

Мать: Анна Федотовна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Горницына Евдокия Ивановна

д. Тамбовка Курагинского района
Рождение ребёнка
?.08.1914

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Горницына Евдокия Ивановна

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.02.1918

Сын: Горницын Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Горницына Васса Алексеевна

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горницына Васса Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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