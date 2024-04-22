Горницын Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Горницын Алексей Сидорович
Мать: Анна Федотовна
Бракосочетание
26.01.1904
д. Тамбовка Курагинского района
Рождение ребёнка
?.08.1914
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Горницына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1918
Сын: Горницын Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Горницына Васса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно